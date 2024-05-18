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U19 Việt Nam gặp 3 đối thủ cực mạnh tại Trung Quốc

U19 Việt Nam gặp các đối thủ rất mạnh là chủ nhà U19 Trung Quốc, U19 Hàn Quốc và U19 Uzbekistan trong chuyến du đấu tại Trung Quốc tháng 6 tới.
Đọc thêm : U19 Việt Nam gặp 3 đối thủ cực mạnh tại Trung Quốc