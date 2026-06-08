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U19 Thái Lan thắng U19 Malaysia 3-2, U19 Việt Nam hy vọng đi tiếp

Với việc U19 Thái Lan thắng 3-2 trước U19 Malaysia tối 8/6, U19 Việt Nam đã tiến gần tới tấm vé lọt vào bán kết giải U19 Đông Nam Á.
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