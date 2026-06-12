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U19 Australia vào chung kết sau khi thắng U19 Indonesia 1-0

Đánh bại chủ nhà U19 Indonesia 1-0 ở bán kết, U19 Australia tiến vào chung kết gặp U19 Thái Lan.
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