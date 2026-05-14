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U17 Việt Nam giành vé dự World Cup

Đội tuyển U17 Việt Nam giành vé vào vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026 và lọt vào vòng chung kết World Cup U17.
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