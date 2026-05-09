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U17 Trung Quốc thất bại 1-2 trước U17 Nhật Bản

U17 Trung Quốc thua 1-2 trước U17 Nhật Bản ở lượt trận thứ hai bảng B giải U17 châu Á 2026 và chưa có điểm nào sau hai lượt trận.
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