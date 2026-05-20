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U17 Trung Quốc thắng 2-0 U17 Australia, tiến vào chung kết

Vượt qua U17 Australia với tỷ số 2-0 trong trận bán kết, U17 Trung Quốc vào chung kết gặp U17 Nhật Bản.
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