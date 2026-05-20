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U17 Nhật Bản thắng U17 Uzbekistan, giành quyền vào chung kết

Hòa 1-1 sau 120 phút và thắng 3-2 trên chấm luân lưu trước U17 Uzbekistan, U17 Nhật Bản tiến vào chung kết giải châu Á 2026.
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