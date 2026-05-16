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U17 Nhật Bản thắng 5-0 U17 Tajikistan ở tứ kết giải châu Á

U17 Nhật Bản dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 5-0 trước U17 Tajikistan ở trận tứ kết giải U17 châu Á. Họ sẽ đối đầu với U17 Uzbekistan ở vòng bán kết.
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