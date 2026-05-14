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U17 Hàn Quốc hoà U17 Yemen 0-0, giành vé vào tứ kết

U17 Hàn Quốc gây thất vọng khi bị U17 Yemen cầm hoà 0-0. Kết quả này giúp U17 Hàn Quốc giành ngôi nhì bảng C, đối đầu U17 Uzbekistan ở tứ kết giải châu Á.
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