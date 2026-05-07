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U17 Hàn Quốc hòa U17 UAE 1-1 đầy may mắn

Ở bảng C giải U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia tối 6/5, U17 Hàn Quốc may mắn cầm hòa U17 UAE 1-1 sau 90 phút đầy kịch tính.
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