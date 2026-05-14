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U17 Australia thua 0-2 U17 Uzbekistan, đối đầu U17 Việt Nam ở tứ kết

U17 Australia thua 0-2 U17 Uzbekistan ở lượt cuối vòng bảng giải châu Á và đối đầu U17 Việt Nam ở tứ kết.
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