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Tỷ phú trồng rừng bén duyên với nghề nuôi ốc

Sở hữu rừng keo trị giá hàng tỷ đồng nhưng anh Hân ở Nghệ An thử nghiệm mô hình phát triển kinh tế mới và “hái quả ngọt” với việc nuôi ốc bươu bằng phương pháp lót bạt.
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