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Tỷ phú Ấn Độ tặng 30 triệu USD cổ phiếu cho cháu trai 4 tháng tuổi

Tỷ phú Ấn Độ Narayana Murthy, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Infosys, đã tặng số cổ phiếu trị giá khoảng 30 triệu USD cho cháu nội 4 tháng tuổi của ông.
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