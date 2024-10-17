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Tuyển Việt Nam nhận tin dữ, bị Thái Lan bỏ xa chưa từng thấy

Đội tuyển Việt Nam đã tụt ba bậc trên bảng xếp hạng FIFA, xuống vị trí thứ 119 thế giới. Chúng ta bị Thái Lan bỏ xa chưa từng thấy.
Đọc thêm : Tuyển Việt Nam nhận tin dữ, bị Thái Lan bỏ xa chưa từng thấy