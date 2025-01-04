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Tuyển Việt Nam đón tin bất ngờ từ FIFA sau chiến thắng Thái Lan

Chiến thắng trước Thái Lan giúp đội tuyển Việt Nam tăng hạng trên bảng xếp hạng FIFA, lên vị trí thứ 112 thế giới.
Đọc thêm : Tuyển Việt Nam đón tin bất ngờ từ FIFA sau chiến thắng Thái Lan