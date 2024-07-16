Video
video cùng chuyên mục

Tuyển Tây Ban Nha diễu hành ăn mừng chức vô địch Euro 2024

Sau khi trở về nước, các cầu thủ Tây Ban Nha đã có màn diễu hành và ăn mừng tưng bừng chức vô địch Euro 2024 giành được tại nước Đức ngày 15/7.
Đọc thêm : Tuyển Tây Ban Nha diễu hành ăn mừng chức vô địch Euro 2024