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Tuyên Quang: Khởi tố tài xế chống đối khiến CSGT mất gần một giờ truy đuổi

Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Lê Hồng Phong không chấp hành mà tăng ga lao thẳng về phía tổ công tác và bỏ chạy.
Đọc thêm : Tuyên Quang: Khởi tố tài xế chống đối khiến CSGT mất gần một giờ truy đuổi