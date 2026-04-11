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Tuyển futsal Thái Lan thắng Australia 4-3 ở giải Đông Nam Á

Vượt qua Australia với chiến thắng sát nút 4-3 ở trận bán kết thứ hai của giải futsal vô địch Đông Nam Á 2026, đội tuyển futsal Thái Lan giành quyền vào chung kết.
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