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Tuyên án tử hình kẻ đổ xăng đốt quán cà phê làm 11 người chết ở Hà Nội

Hùng đã mua xăng, quay lại quán cà phê rồi châm lửa đốt, gây hậu quả khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương và thiệt hại tài sản hơn 2,6 tỷ đồng.
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