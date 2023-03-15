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Tường trình của bảo mẫu đè, bịt mũi bé trai để ép ăn cơm

Tại buổi làm việc, anh B. cho biết con trai mình là trẻ tự kỷ, chậm nói, kém ăn nên được gia đình gửi vào trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An từ tháng 6/2022.
Đọc thêm : Tường trình của bảo mẫu đè, bịt mũi bé trai để ép ăn cơm