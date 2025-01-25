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Tuổi thơ khác biệt của các con Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ông Donald Trump là người cha, người ông rất hào phóng khi đưa ra lời khen ngợi, ghi nhận sự nỗ lực của con cháu trong nhà.
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