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Từng là “hàng hot”, Văn Hậu hiện chỉ còn 50% giá trị so với thời đỉnh cao

Đoàn Văn Hậu từng có giai đoạn nằm trong số những tuyển thủ Việt Nam đắt giá nhất.
Đọc thêm : Từng là “hàng hot”, Văn Hậu hiện chỉ còn 50% giá trị so với thời đỉnh cao