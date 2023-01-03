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Tung cú kung-fu vào mặt Văn Hậu, ngôi sao Malaysia nhận cái kết đắng

Hậu vệ Azam Azmi Murad của Malaysia nhận án treo giò hai trận vì hành động chơi xấu với Văn Hậu trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022 vừa qua.
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