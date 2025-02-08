Video
video cùng chuyên mục

Túi xách hình tôm hùm độc lạ, gây sốt với giá hơn 450 triệu đồng

Gần đây, Louis Vuitton trình làng mẫu túi xách cao cấp mang hình dáng chú tôm hùm ngộ nghĩnh.
Đọc thêm : Túi xách hình tôm hùm độc lạ, gây sốt với giá hơn 450 triệu đồng