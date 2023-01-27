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Tuấn "Saker": Từ "huyền thoại giới trẻ" đến bị bắt vì tàng trữ ma túy

Tuấn nổi tiếng khi là người sáng lập Mitdot Family - kênh bản tin radio hài nổi tiếng trong thế hệ 8X, 9X đời đầu.
Đọc thêm : Tuấn "Saker": Từ "huyền thoại giới trẻ" đến bị bắt vì tàng trữ ma túy