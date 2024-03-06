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"Tuấn Phò mã" bị bắt

Hoàng Đình Tuấn - tức "Tuấn Phò mã", "Tuấn Phò mã 36" - vừa bị Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, bắt giữ để điều tra về hành vi đánh bạc.
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