Video
video cùng chuyên mục

Tuấn Hưng gỡ MV tiền tỷ sau chưa đầy 1 tuần ra mắt

Mới đây, Tuấn Hưng khiến người hâm mộ bất ngờ khi tuyên bố không sử dụng MV "Quả táo vàng" và tiến hành xóa MV này trên YouTube của anh.
Đọc thêm : Tuấn Hưng gỡ MV tiền tỷ sau chưa đầy 1 tuần ra mắt