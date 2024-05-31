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Từ vụ học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên xe: Cha mẹ cần dạy con điều gì?

Các chuyên gia cho rằng gia đình, nhà trường cần dạy cho trẻ những kỹ năng an toàn để thoát thân trong những trường hợp nguy hiểm.
Đọc thêm : Từ vụ học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên xe: Cha mẹ cần dạy con điều gì?