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Từ một con nghiện, công an triệt phá đường dây ma túy 140 người ra sao?

Phòng PC04 Công an TP.HCM đã bắt, xử lý 140 đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ hơn 9 kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.
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