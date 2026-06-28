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Từ làm shipper kiếm sống, thợ chụp ảnh nổi tiếng nhờ dạy tạo dáng cực dẻo

Những màn thị phạm tạo dáng uyển chuyển, hài hước đã giúp Trần Văn Luận trở thành hiện tượng mạng xã hội với hàng triệu lượt xem.
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