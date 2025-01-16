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Từ chối quyết định của VAR, trọng tài Ngoại hạng Anh gây phẫn nộ

Lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh, trọng tài bác bỏ yêu cầu thẻ đỏ từ tổ VAR. Quyết định trên của ông đã gây phẫn nộ.
Đọc thêm : Từ chối quyết định của VAR, trọng tài Ngoại hạng Anh gây phẫn nộ