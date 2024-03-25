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TS Ngô Di Lân: Chặng đường từ một "hot boy" đến nhà nghiên cứu

Một cán bộ nghiên cứu của ngành Ngoại giao sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như thế nào, và vì sao anh lại ví AI như "canh bạc"?
Đọc thêm : TS Ngô Di Lân: Chặng đường từ một "hot boy" đến nhà nghiên cứu