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TS Lê Duy Bình: Xu hướng tiêu dùng xanh sẽ buộc doanh nghiệp phải thay đổi

TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, nêu thông điệp về tăng trưởng xanh tại Hội thảo về tăng trưởng 2 con số do báo Dân trí tổ chức, chiều 27/5.