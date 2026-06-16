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Truyền nước, tìm chủ cho hơn 400 con mèo được giải cứu ở TPHCM

(Dân trí) - Hơn 400 con mèo được giải cứu từ đường dây trộm cắp, tiêu thụ vật nuôi đang được truyền đạm, điện giải và hỗ trợ xác minh chủ sở hữu tại TPHCM.
Đọc thêm : Truyền nước, tìm chủ cho hơn 400 con mèo được giải cứu ở TPHCM