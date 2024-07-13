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Truy tố người tự xưng Thích Tâm Phúc

Ông Nguyễn Minh Phúc dùng các thủ đoạn gian dối, hứa lo làm các thủ tục tách thửa nhà đất rồi chiếm đoạt tài sản.
Đọc thêm : Truy tố người tự xưng Thích Tâm Phúc