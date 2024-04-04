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Trương Huệ Vân: "Bài học quý giá nhất chỉ được học qua khổ đau"

"18 tháng qua, bị cáo nhận thức bản chất sâu sắc của cuộc sống. Bài học quý giá nhất chỉ được học qua khổ đau. Sau tất cả bị cáo sẽ là người tốt hơn", Vân nói.
Đọc thêm : Trương Huệ Vân: "Bài học quý giá nhất chỉ được học qua khổ đau"