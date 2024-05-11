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Trường đua chó 300 tỷ đồng đóng cửa im lìm suốt 7 năm

Trung tâm dịch vụ thể thao giải trí đua chó 300 tỷ đồng ở Hà Tĩnh đã hoàn thành từ năm 2017, nhưng chưa thể đi vào hoạt động vì thiếu giấy phép kinh doanh đặt cược.
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