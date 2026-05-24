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Trước ngày dùng xăng E10, người dân TPHCM nói gì?

Bên cạnh giá bán và khả năng vận hành, yếu tố thân thiện môi trường là một trong những lý do khiến nhiều người dân tại TPHCM dần cởi mở hơn với xăng sinh học E10.
Đọc thêm : Nhiều người dân cởi mở với xăng E10 nhờ yếu tố bảo vệ môi trường