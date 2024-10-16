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Trung Quốc tự trồng thanh long, sầu riêng, hàng Việt bị cạnh tranh gay gắt

Trung Quốc đẩy mạnh trồng thanh long, sầu riêng và bán giá rẻ khiến trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đang chịu sự cạnh tranh khốc liệt.
Đọc thêm : Trung Quốc tự trồng thanh long, sầu riêng, hàng Việt bị cạnh tranh gay gắt