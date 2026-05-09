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Trung Quốc: Trò xích đu trên vách đá khiến nhiều người ám ảnh

Những trò chơi “bay giữa vực núi” đang bùng nổ tại Trung Quốc, hút giới trẻ nhờ video triệu lượt xem nhưng cũng liên tiếp gây tranh cãi vì các tai nạn chết người.
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