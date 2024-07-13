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Trung Quốc nhận kim chi là của mình, Hàn Quốc phản bác quyết liệt

"Cuộc chiến" để xác nhận quốc gia là quê hương của món kim chi khiến cộng đồng mạng Trung Quốc - Hàn Quốc xảy ra những tranh luận nảy lửa.
Đọc thêm : Trung Quốc nhận kim chi là của mình, Hàn Quốc phản bác quyết liệt