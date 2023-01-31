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Trung Quốc: Hai con thắng kiện cha, đòi lại 2.500 USD tiền lì xì

Tòa án ở Trung Quốc đã lệnh cho một người cha trả lại số tiền lì xì trị giá 16.800 nhân dân tệ (2.500 USD) lấy từ con trai và con gái 13 tuổi.
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