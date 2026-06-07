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Trực thăng Nga đưa tổ hợp phòng không lên nóc tòa nhà cao tầng

Nga tăng cường triển khai vũ khí phòng không hạng nặng ở trung tâm thủ đô trong bối cảnh Ukraine liên tiếp nhắm mục tiêu vào khu vực Moscow.
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