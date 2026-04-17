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Trực thăng Mỹ theo dõi tàu hàng trên vịnh Oman

Video từ trực thăng trên vịnh Oman cho thấy hải quân Mỹ chuyển hướng một tàu hàng trong khi thực thi lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào cảng của Iran.
Đọc thêm : Cận cảnh quân đội Mỹ theo dõi "nhất cử nhất động" khi phong tỏa cảng Iran