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Trực thăng Mi-26 Nga cẩu hệ thống phòng không Panttsir lên nóc nhà

Trực thăng Mi-26 Nga cẩu hệ thống phòng không Panttsir lên các nóc nhà cao tầng ở Moscow để tăng khả năng đánh chặn UAV Ukraine.
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