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Trọng tài rút thẻ đỏ gây bão với Jude Bellingham nhận cái kết đắng

Trọng tài Jose Montero, người vừa tạo ra tranh cãi khi rút thẻ đỏ với Bellingham, đã bị treo còi vô thời hạn.
Đọc thêm : Trọng tài rút thẻ đỏ gây bão với Jude Bellingham nhận cái kết đắng