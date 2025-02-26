Video
video cùng chuyên mục

Trọng tài chịu phạt rất nặng vì xin chữ ký Lionel Messi

Cầu thủ người Uruguay Mario Gonzalez đã khiến đối thủ nằm gục ngay tại chỗ chỉ bằng một cú đấm.
Đọc thêm : Trọng tài chịu phạt rất nặng vì xin chữ ký Lionel Messi