Video
video cùng chuyên mục

Trọng tài bị treo còi suốt đời vì lý do dở khóc dở cười

Một trọng tài người Hà Lan đã bị treo còi vĩnh viễn vì ăn mừng vô địch với đội bóng mà ông vừa cầm còi.
Đọc thêm : Trọng tài bị treo còi suốt đời vì lý do dở khóc dở cười