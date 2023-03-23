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Trọng tài bất ngờ rút nhầm thẻ đỏ cho cầu thủ U23 Việt Nam

Cầu thủ U23 Việt Nam suýt phải rời sân oan ức sau tấm thẻ đỏ nhầm lẫn của trọng tài chính Mashari Al Shammari, trong trận thua U23 Iraq với tỷ số 0-3 ở Doha Cup 2023.
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