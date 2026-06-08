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Triều Tiên tổ chức lễ đón tiếp trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Ngày 8/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
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