Ngày 8/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.